Modica, esce dal supermercato e viene travolta da un furgone: muore 74enne

Una donna di 74 anni è morta questa mattina, intorno alle 11, nei pressi del supermercato Conad Treppiedi; è stata investita da un furgone che stava facendo retromarcia: il conducente non si è accorto della presenza della donna che era appena uscita dal supermarket dopo aver fatto la spesa. La 74enne è stata soccorsa da alcuni passanti nell'attesa che giungesse sul posto l'ambulanza del 118. Due persone che si trovavano sul posto hanno anche praticato il massaggio cardiaco ma per la poveretta non c'è stato nulla da fare e il personale dell'ambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sono intervenuti due volanti del Commissariato di Polizia di Modica e una pattuglia di carabinieri. Il traffico nella zona ha subìto rallentamenti.

NELLA FOTO, il luogo dell'incidente