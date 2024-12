Sparito poi trovato morto in auto: a Floridia domani i funerali di Luca Rametta

Era stata la sorella a lanciare l'allarme per la sparizione del fratello. Luca Rametta, 44 anni, si sarebbe allontanto da Floridia a bordo della sua Fiat Punto di colore azzurro. Ventiquattr'ore Rametta era stato trovato cadavere in contrada Belfronte, all'intero della propria auto. Non sarebbero stati trovati segni di violenza, ma si sarebbe trattato di morte naturale. I funerali di Luca Rametta saranno celebrati domani, 20 dicembre alle 11 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco nel rione della Marchesa' a Floridia.