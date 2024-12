Siracusa, in casa con 50 chili di fuochi d'artificio: 32enne denunciato

Nell’ambito dell’azione di contrasto alla vendita di fuochi d’artificio illegali condotta dagli Uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, che nei giorni scorsi aveva visto il sequestro di oltre 123 chilogrammi di materiale pirotecnico irregolare e potenzialmente pericoloso ad Avola, la Polizia di Stato ha operato a Siracusa un altro ingente sequestro di artifici pirotecnici e di materiale esplodente.

Questa volta l’acume investigativo degli uomini della Squadra Mobile aretusea, diretti dal dirigente Genevieve Di Natale, ha consentito di individuare in un’abitazione, sita in Via Italia,103 un deposito di fuochi d’artificio potenzialmente pericolosi perché detenuti in uno stabile abitato da parecchie famiglie.

Un uomo di 32 anni è stato denunciato e un ingente quantitativo di materiale pirico è stato sequestrato.

In specie sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 50 chilogrammi di fuochi d’artificio pronti per essere immessi nel mercato e quasi 8 chilogrammi di materiale esplodente.

I servizi di prevenzione e repressione del fenomeno della vendita illegale di fuochi d’artificio continueranno senza sosta per arginare il grave pericolo derivante dall’utilizzo indiscriminato di tali materiali pirotecnici, notevolmente pericolosi, che in passato hanno causato notevoli danni alle persone che imprudentemente li hanno utilizzati.

La Questura di Siracusa invita tutti i cittadini a non acquistare fuori d’artificio proveniente dal mercato illegale e di prestare sempre la massima attenzione nel maneggiare materiale pirotecnico di qualunque genere.