Coppa Italia, il Trapani non perdona l'Arezzo e vola in semifinale: gol partita di Lescano

Il Trapani vola anche il Coppa Italia. I granata entrano in semifinale dopo avere battuto ad Arezzo la formazione locale, quando la partita sembra avviarsi verso lo 0 a 0. Ci ha pensato il solito Lescano a firmare il gol partita. La rete è arrivata a 3 minuti dalla fine del tempo regolamentare. Sugli sviluppi di un corner, la palla finisce a Crimi che stoppa e tira dentro l'area affollatissima. Kanoute non riesce a colpire ma alle sue spalle c'è Lescano che non sbaglia. Grande festa nel team siciliano a fine gara.