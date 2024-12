Anffas Ragusa, nasce in via Empedocle il progetto di accoglienza "Casa Roby"

Una nuova realtà voluta dall’Anffas onlus Ragusa sulla scorta dell’esperienza della casa-famiglia di via Colajanni. Nasce in via Empedocle il progetto Casa Roby che accoglie 4 persone con disabilità intellettiva e relazionale o con disturbi del neurosviluppo. “Abbiamo lavorato e stiamo lavorando – chiariscono dall’Anffas onlus Ragusa – con l'obiettivo principale di riuscire a condividere serenamente l’esperienza di vita indipendente, aumentando le autonomie personali e di gruppo e aumentando la consapevolezza delle loro capacità e delle loro risorse personali. E’ emerso da subito il piacere di stare insieme e di aiutarsi reciprocamente nelle attività quotidiane”. Le persone che convivono nella casa hanno sempre il supporto di un operatore che contribuisce al loro benessere. “Gli obiettivi da raggiungere – dicono ancora da Anffas onlus Ragusa – sono concordati con i familiari e le stesse persone coinvolte. E' sempre necessario aiutare gli ospiti a gestire ed elaborare le emozioni o affrontare i problemi relazionali che naturalmente possono insorgere.