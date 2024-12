Artigiano - sceriffo a Rosolini recupera motorino rubato

Aveva messo una ricompensa per trovare un ciclomotore rubato a un ragazzo disabile di Rosolini. Ma non aveva avuto risposte. Così un artigiano, improvvisandosi 'scheriffo', si è messo in auto facendo un giro in città nel tentativo di trovare il due ruote. Ha così scoperto che il ciclomotore di G.S., se l'era portato via un cittadino marocchino. Lo ha seguito fino a quando si è fermato davanti ad un supermercato sulla 400 metri. "Il ladro era ubriaco di buon mattino - racconta l'artigiano - gli ho chiesto che mi serviva una provola. E' entrato al supermercato e nel frattempo ho ripreso il ciclomotore che aveva rubato. Adesso prima di consegnarlo al legittimo proprietario, gli farò sistemare i freni".