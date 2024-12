Nave Ong salva 47 migranti, sbarco previsto in nottata a Pozzallo

E' previsto dopo la mezzanotte l'arrivo al porto di Pozzallo della nave Aurora della ong Sea Watch. Dopo avere compiuto il salvataggio di 47 persone, a una trentina di miglia a sud di Lampedusa, ha ricevuto l'autorizzazione allo sbarco con l'indicazione del porto di Pozzallo. Gia' allertati i servizi di accoglienza.

"Nella notte - racconta Sea Watch - la nostra nave veloce Aurora ha trovato 47 persone su un'imbarcazione che undici ore prima era stata avvisata e segnalata dal nostro aereo Seabird. Erano in mare da 2 giorni e mostravano i primi segni di ipotermia, mentre la loro barca stava imbarcando acqua. Abbiamo distribuito salvagenti e coperte termiche, avvisando Malta e l'Italia perche' giungessero in soccorso, come prevedono le regole del decreto Piantedosi. Per due ore abbiamo aspettato insieme alle persone, ma nessuno e' venuto ad aiutarle.Come sempre quando gli Stati non rispondono e' la societa' civile a intervenire. Abbiamo preso a bordo tutte le persone e poco dopo le autorita' ci hanno ordinato di portarle a Pozzallo". "Nelle stesse ore - prosegue la ong - altre 2 imbarcazioni note alle autorita' sono state ignorate. Circa 35 persone sarebbero disperse, e le restanti catturate dalle cosiddette guardie costiere libiche e tunisine per essere riportate alle persecuzioni da cui fuggivano".