Palermo, al quartiere Ballarò avviato il progetto sociale "E' cosa di cuore"

È stato avviato a Palermo nel cuore del quartiere Ballarò e del quartiere Passo di Rigano-Perpignano, il progetto dal titolo “È cosa di cuore” finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara che opera a Ballarò nel complesso salesiano di Santa Chiara e che da oltre 100 anni si occupa e prende in carico giovani con difficoltà che vivono nell’ampia area dell’Albergheria, e dall’Istituto Salesiano Gesù Adolescente, che da 60 anni forma e avvia i giovani alla formazione professionale e che opera nell’area della 5^ Circoscrizione e in particolare nei quartieri dell’area di via Perpignano, Passo di Rigano e via Evangelista Di Blasi.

Il progetto interviene su cinque aree di intervento: Cultura e conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza previsti dalla Convenzione Onu del 20 novembre 1989, Cittadinanza Attiva e Partecipata, Grest, Campi estivi Natura, Doposcuola e Peer-tutoring; per la maggior parte delle aree di intervento sono previste delle azioni come incontri informativi e laboratori. L’elemento innovativo del progetto è la partecipazione attiva e da protagonisti di 400 minori (bambini, giovani, adolescenti abitanti delle 2 Circoscrizione su cui incide il progetto) e di 400 adulti (abitanti e famiglie) degli stessi territori.