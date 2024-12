Ragusa, il bilancio di un anno di Risan su Facebook

A pochi giorni dal Natale la festa il fondatore del gruppo Facebook Risan, Salvo Bracchitta, porge gli auguri per le festività di fine anno ormai alle porte e coglie l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno appena chiuso.

I dati forniti dal pannello di controllo del gruppo Facebook: le condivisioni sono state del 69.84% e i “likes” del 74.10%; grandi i numeri oltre lo stretto, con un 58,34% di crescita di visualizzazioni grazie ai siciliani residenti fuori regione, in particolare dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio e dal Piemonte. Per il sud Calabria, Campania Puglia.

Le visualizzazioni dal 1 gennaio ad oggi, è stata del 100% dei profili iscritti.

Oltre i manifesti necrologi che sono stati pubblicati nel 2024 sono in media singoli da 89.296 profili.

Tali dati vengono postati ogni giorno alle ore 10.

Anche i video pubblicati nel profilo tiktok risan, ha raccolto 1.577.592 visualizzazioni in 5 mesi e 25.209 like. Una media di 1500 visualizzazioni al giorno.

Le rubriche più viste nel 2024 sono state le feste e fam 49.

Salvo Bracchitta sottolinea poi il buon risultato ottenuto dalle rubriche, nel 2024 confermato per il quarto anno “Risan Verde”, un approfondimento dedicato alla natura, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Ricordi di Terra Nostra. Anche Risan Cultura ottimo risultato.

Apriamo una finestra al 2025 con tutti gli appuntamenti.

Approfondimenti Giubileo evento dell’anno. Gli eventi live saranno trasmessi su Facebook.

Su tiktok gli speciali in video brevi.

Nella seconda parte quelle di Catania con foto realizzate dallo stesso Bracchitta.

Per chiudere risan, sarà all'interno di un app.

Poi il fondatore di Risan rivolge “un grazie alle redazioni giornalistiche della provincia di Ragusa, ma in generale a tutti i giornali della Regione che hanno condiviso i loro post nel Gruppo Risan”.