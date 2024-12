Pallanuoto A1, è derby tra Nuoto Catania e Ortigia e Marangolo avverte: "Non è gara facile"

Un derby per chiudere questo 2024 lungo e intenso. Un classico della pallanuoto siciliana che, al netto delle differenze di classifica, dà vita sempre a match agonisticamente molto combattuti e dall’esito imprevedibile. Domani pomeriggio, alle ore 15.00, presso la piscina “Francesco Scuderi” di Catania, l’Ortigia affronterà la Nuoto Catania nella gara valida per l’11ª giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Una sfida molto importante per gli uomini di Piccardo che, dopo essere tornati alla vittoria contro la Florentia, vogliono ritrovare continuità e portare a casa tre punti fondamentali per la risalita verso le zone alte della classifica. Al momento, infatti, i biancoverdi sono ottavi, distanziati di un punto dal Telimar (che ha una partita in più). Con un successo, dunque, potrebbero scavalcare i palermitani e agguantare la settima posizione, mettendosi inoltre a un solo punto dalla sesta (Trieste, anch’esso con una gara in più) e a tre dal quarto posto, occupato attualmente dalla coppia composta da De Akker (che ha già giocato) e Roma Vis Nova (che sarà ospite del Recco). Giorgio Marangolo, giovane centroboa biancoverde che lo scorso anno ha militato nella formazione etnea, spiega il tipo di partita che l’Ortigia dovrà fare: “Quello di domani non sarà un match facile, perché un derby è sempre un derby, soprattutto con la Nuoto Catania. Noi in questo periodo stiamo cercando di trovare più continuità nei risultati e di fare più punti fuori casa, visto anche il passo falso compiuto a Roma. Vincere contro la Florentia ci ha ridato fiducia e adesso vogliamo chiudere al meglio questo 2024, facendo tre punti a Catania. In settimana abbiamo preparato molto bene questa partita, sappiamo che giocheremo in una piscina molto calda, con grande presenza di pubblico, e quindi sarà fondamentale mantenere la concentrazione per portare a casa il risultato”. “Sarà una gara importante per la squadra - continua Marangolo – sia per la classifica sia per il morale, oltre che, come detto, per trovare quella continuità che, in questa prima fase, a volte ci è mancata. Per quanto mi riguarda, non nascondo che è sempre bello andare a giocare a Catania, alla “Scuderi”, che in partite come queste si riempie di gente e regala grandi emozioni. Credo che per vincere dovremo essere bravi a non farci condizionare dall’atmosfera accesa di questa piscina e pensare solo all’obiettivo, concentrarci sulla gara, che sarà spettacolare”.

(Nella foto Cinardo, Giorgio Marangolo dell'Ortigia)