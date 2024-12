Serata danzante abusiva in un ristorante di Noto, denunciato il titolare

Agenti delle Volanti, della Questuraa di Siracusa coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nelle zone della Borgata ed in particolare di Piazza Santa Lucia ove, in questi giorni, si assiste ad un incessante flusso di fedeli che si recano in pellegrinaggio a visitare le spoglie della Santa Patrona. Nella circostanza sono state identificate 87 persone e controllati 41 veicoli. Inoltre, nell’ambito dei citati controlli nelle zone della “movida”, agenti della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa hanno denunciato il titolare di un esercizio di ristorazione di Noto per aver organizzato una serata danzante senza le prescritte autorizzazioni. In particolare, gli agenti della P.A.S. hanno controllato numerosi esercizi pubblici dislocati nella provincia, al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni di Polizia, delle norme che disciplinano la somministrazione di alimenti e bevande, del rispetto del divieto assoluto di vendita di alcolici ai minori, del controllo delle attività rumorose e di intrattenimento che possono provocare il disturbo della quiete pubblica ed il sonno delle persone. Gli accertamenti svolti dagli Agenti, insieme a personale tecnico ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) hanno fatto emergere una serie di violazioni, che hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative e penali per il titolare di un esercizio dislocato nel centro storico Netino che è stato denunciato per aver organizzato un evento danzante senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica in quanto il locale è privo di agibilità per effettuare attività danzante. Lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente in quanto senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico, consentiva lo svolgimento di un’attività rumorosa di intrattenimento con annesso ballo. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per un importo pari ad 1.258 euro ed è stata disposta la sanzione accessoria della cessazione dell’attività poiché svolta in difetto di licenza. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni negli esercizi e locali pubblici di Siracusa e provincia al fine di garantire la tutela della incolumità dei cittadini all’interno dei luoghi ove si svolgono serate da ballo o trattenimenti in genere.