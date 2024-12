Manovra, il governo incassa la fiducia con 211 sì

Il governo incassa alla Camera la fiducia sulla manovra. I deputati che votano a favore sono 211, 117 quelli contrari. Le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento saranno a partire dalle 21. Il Pd oltre a criticare il provvedimento "meno spesa pubblica e più tasse per tutti", contesta anche il ricorso alla fiducia parlando di "autostruzionismo". La maggioranza si è divisa sull'odg per le multe ai No vax. Alcuni deputati di Fi votano a favore con parere contrario del governo. Ryanair attacca "la decisione miope e regressiva" dell'esecutivo di aumentare le tasse sui passeggeri che viaggiano dai più grandi aeroporti italiani dall'1 aprile 2025. L'ad Wilson: "Va revocata, a rischio posti di lavoro".