Nascondevano in un furgone alcune dosi di cocaina: 2 arresti nel Vibonese

Due persone di 27 e 38 anni sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Scalea a Bonifati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, hanno notato un furgone con all'interno i due, uno dei quali seduto sul lato passeggero che al sopraggiungere della pattuglia, si è abbassato repentinamente come per tentare di nascondersi.

Il movimento non è passato inosservato e i carabinieri bloccato il mezzo: l'uomo è stato subito riconosciuto perché arrestato un mese prima dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, motivo per il quale era sottoposto agli obblighi di presentazione alla pg e di dimora a Bonifati.

A seguito di una perquisizione veicolare sotto il sedile lato guida del mezzo sono stati trovati 87 grammi di cocaina suddivisi e pronti per essere smerciati al dettaglio.

Inoltre uno dei due, quando è sceso dal furgone, ha prelevato dalle tasche dei pantaloni un fazzoletto di carta e lo ha gettato sotto l'autovettura di servizio cercando di disfarsene. I militari, notando la cosa, hanno recuperato il fazzoletto scoprendo che conteneva altri 13.8 grammi di cocaina.

Tutta la sostanza stupefacente, per un totale di poco più di centro grammi, è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Vibo Valentia.