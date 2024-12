La sindaca di Avola in visita a Pediatria e Ginecologia all'ospedale 'Di Maria'

La sindaca Rossana Cannata oggi in visita al reparto di Pediatria e Ginecologia/Ostetricia dell’Ospedale Di Maria di Avola, portando sorrisi e solidarietà ai piccoli pazienti ricoverati. Durante la visita - presenti anche i direttori sanitario e amministrativo del presidio ospedaliero Fina Corsico e Paolo Emilio Russo, oltre ai primari di Pediatria e Ginecologia/Ostetricia Massimo Tirantello e Andrea Molino - sono stati consegnati i giocattoli raccolti grazie alla generosità della comunità avolese, in un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Rossa. “È stata un’esperienza toccante – ha dichiarato Rossana Cannata – vedere la gioia negli occhi dei bambini è il regalo più grande. Ringrazio tutti i cittadini che insieme alla mia amministrazione hanno contribuito alla raccolta solidale, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il senso di comunità della nostra città”. La visita è proseguita nel reparto di ginecologia, dove è stato celebrato un traguardo significativo: in soli due anni, il reparto ha registrato oltre 1.000 parti e nascite.