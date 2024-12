Natale delle Piccole Attenzioni ai Salesiani di Ragusa: musica, giochi e condivisione

L’Oratorio Salesiano di Ragusa ha ospitato una manifestazione natalizia intitolata “Natale delle Piccole Attenzioni”, un evento che ha unito musica, giochi e condivisione, coinvolgendo tutto il quartiere in un’atmosfera calda e gioiosa. L’evento è iniziato alle 17:00 con un emozionante concerto natalizio eseguito dall’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer” e dal laboratorio musicale dell’Istituto “Verdi”. Le melodie natalizie hanno incantato i presenti, regalando un momento di serenità e spirito di festa.

A seguire, nel cortile dell’oratorio, si è svolta una vivace tombolata vivente, arricchita da premi, dolci e tanto divertimento. L’iniziativa ha unito grandi e piccoli, consolidando lo spirito di comunità che caratterizza il periodo natalizio. Non poteva mancare un gesto concreto di solidarietà: la distribuzione di doni natalizi, pensati per portare un sorriso e un segno di speranza a tutti i partecipanti.

“I Salesiani Ragusa – spiega Don Enrico Frusteri, incaricato dell’Oratorio – accolgono con entusiasmo l’iniziativa ‘Il Natale delle Piccole Attenzioni’. Si tratta di un progetto promosso da diverse associazioni di volontariato, tutte orientate a realizzare il benessere dei nostri ragazzi. Giorno dopo giorno, lavoriamo per intervenire e soddisfare i bisogni del quartiere.”

Il prossimo appuntamento natalizio sarà domenica 22 dicembre con la Tombolata Solidale, un evento che coinvolgerà tutte le realtà dell’Oratorio Salesiano per continuare a vivere insieme il vero spirito del Natale, tra allegria e solidarietà.