Confcommercio Ragusa, approvato il nuovo statuto

Confcommercio provinciale Ragusa ha approvato, con i componenti di giunta, il nuovo statuto dell’associazione di categoria assieme al bilancio consuntivo 2023 e al bilancio preventivo 2025. Sono strumenti che, così come ha spiegato il presidente provinciale Gianluca Manenti, rappresentano un determinato impegno collettivo, la capacità di risanamento e la visione per il futuro. “Il 2023 – ha sottolineato Manenti – è stato un anno decisivo per la nostra associazione. Siamo riusciti a chiudere definitivamente le pendenze con gli ex dipendenti grazie al contributo straordinario erogato dalla confederazione nazionale. La formazione è rimasta al centro della nostra attività. Abbiamo organizzato numerosi corsi per agenti di commercio, agenti immobiliari e per la somministrazione di alimenti e bevande, registrando un incremento del 20% negli iscritti rispetto all’anno precedente”.