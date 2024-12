Camion si scontra con un autobus: 13 morti in Bolivia

Almeno 13 persone sono morte e tre sono rimaste ferite quando un camion e un autobus si sono scontrati su un'autostrada nelle Ande boliviane. Lo riferisce la polizia. Secondo le prime informazioni, l'autista del camion ha perso il controllo e si è scontrato con l'autobus. Tuttavia la polizia sta ancora indagando sull'incidente, avvenuto sulla strada che collega la capitale boliviana La Paz con la città di Oruro. Fotografie pubblicate sui social media hanno mostrato l'autobus, con una capacità massima di 21 persone, accanto a diversi corpi sulla strada. "Sulla scena sono state identificate13 persone che hanno perso la vita", ha detto ai giornalisti il;;capo della polizia di La Paz Transit Marco Cespedes. Ha aggiunto che almeno tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in un ospedale nella città di El Alto, vicino a La Paz. Secondo i dati governativi, gli incidenti stradali uccidono in media 1.400 persone ogni anno in Bolivia, un paese di circa12 milioni di abitanti.