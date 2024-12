Carabinieri 'Babbo Natale' in visita negli ospedali di Siracusa e Lentini

La tradizione si rinnova e anche quest’anno, in occasione del Santo Natale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno provato a portare un sorriso ai bambini ricoverati nei presidi ospedalieri.

In particolare ieri mattina, i Carabinieri delle Stazioni di Siracusa e Lentini hanno portato dei doni ai piccoli ricoverati presso i reparti di pediatria degli Ospedali “Umberto I” di Siracusa e di Lentini, unendo alla gioia dei bambini quella dei Carabinieri stessi che, con un piccolo gesto, hanno provato a regalare momenti di spensieratezza ai piccoli ricoverati e ai loro genitori.

I Carabinieri della Stazione di Buccheri, invece, quest’anno, nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità nelle scuole, hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria del plesso Badia dell’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo”.

Alla presenza del personale docente, il Comandante di Stazione e i suoi Carabinieri hanno consegnato ai bambini dei piccoli doni. I bambini hanno risposto con gioia all’iniziativa ringraziando con una raccolta di disegni e poesie dedicate proprio ai Carabinieri e al loro servizio. Nel corso dell’incontro i bambini hanno intonato canzoncine e avanzato domande e curiosità mostrando particolare interesse per la professione del Carabiniere.