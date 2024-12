Siracusa, rafforzati i servizi di sicurezza per la processione di Santa Lucia

Come tutti i cittadini di Siracusa sanno, oggi si svolgerà una processione per le vie cittadine in onore della Santa Parona le cui spoglie lasceranno la nostra città il 26 dicembre.

Vista l’eccezionalità dell’evento, è previsto un imponente afflusso di fedeli e, per tale motivo, a seguito delle determinazioni fissate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato predisposto uno scrupoloso servizio d’ordine per garantire ai cittadini un sereno svolgimento della manifestazione religiosa.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Finanza, coadiuvati da numerosi appartenenti alla Polizia Municipale, saranno impiegate al fine di garantire un sereno ed ordinato svolgimento della processione che sarà garantito anche dal prezioso contributo delle associazioni di volontari.

Lungo tutto il percorso, gli incroci stradali saranno opportunamente vigilati dalle forze di polizia, per tale motivo, si chiede agli automobilisti ed ai cittadini tutti uno scrupoloso rispetto delle modifiche alla circolazione stradale predisposte per l’occasione.

Tutti i servizi saranno monitorati dalla Sala Operativa interforze presente in Questura che opererà per garantire la massima sicurezza della processione.

Si coglie l’occasione per chiedere a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione religiosa di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni del personale impiegato nei servizi di ordine pubblico affinché la processione possa svolgersi in un clima sereno ed ordinato.