Il coro della parrocchia San Nicolò di Acate animerà celebrazione in Cattedrale a Siracusa

Trasferta siracusana domenica per il Coro Polifonico della parrocchia San Nicolò di Bari di Acate. Il gruppo musicale, diretto egregiamente da tanti anni dalla maestra Aurora Muriana, animerà in Cattedrale la celebrazione eucaristica delle ore 11. Al termine della Santa Messa la folta delegazione acatese sosterà in preghiera davanti alle reliquie di Santa Lucia. I contatti della Comunità acatese con la Chiesa siracusana sono stati sempre vivi nel tempo, basti pensare che un giovane sacerdote, Biagio Mezzasalma, è stato rettore del Seminario Arcivescovile e vicario dell’arcidiocesi.

(Nella foto una recente foto del Coro. La maestra Muriana è la prima da sinistra in basso