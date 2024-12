Altro finanziamento per lo stadio di Siracusa, Melfi e Garro: si proceda al restyling

Grande soddisfazione per l’ottenimento di questo ulteriore finanziamento per lo stadio De Simone di 833.000,00 euro, voluto e ottenuto dall'amministrazione guidata da Francesco Italia. Furono proprio i consiglieri Matteo Melfi e Nadia Garro di Sud chiama Nord a portare in aula l'inserimento di quest'opera nel piano triennale delle opere pubbliche.

L’approvazione di questo emendamento era di fondamentale importanza perché soltanto attraverso l’inserimento di questa opera nel programma triennale, l’Amministrazione comunale ha potuto partecipare al Bando ed aggiudicarsi il finanziamento.

"Nel frattempo sono stati aggiudicati e si stanno avviando i lavori oggetto di un precedente finanziamento, di 339.500 mila euro, che ha avuto una fondamentale regia da parte del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Edy Bandiera e che prevedono il rifacimento integrale dei bagni, acqua sanitaria con sistema anti legionella, sistemazione ed abbellimento dell’ esterno e manutenzione del manto erboso. Per il De Simone - dicono Melfi e Garro - è giunto il momento per avere quel restyling che la città attendeva da diverso tempo".