Sospesa per 7 giorni l'attività di un lounge bar di Caltagirone

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con il quale il Questore di Catania ha decretato la sospensione temporanea, dell’attività di un lounge bar di Caltagirone, imponendo la chiusura del locale per 7 giorni. Il provvedimento trae origine dall’esecuzione di specifici servizi di controllo del territorio svolti dai poliziotti del Commissariato di Caltagirone presso gli esercizi commerciali del comprensorio di competenza, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali e di illegalità diffusa, anche attraverso approfondite analisi delle persone che li frequentano. Rilevante anche la verifica dell’osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati, nonché della salute dei consumatori. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati, all’interno dell’esercizio pubblico oggetto del provvedimento, diversi clienti con precedenti anche in materia di stupefacenti. Sulla base delle segnalazioni provenienti dal Commissariato di Caltagirone, al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, che ha sviluppato ed analizzato i dati, soprattutto in merito all’abituale frequentazione da parte di soggetti con precedenti, il Questore di Catania ha disposto in via d’urgenza la chiusura temporanea dell’attività.