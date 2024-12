Il Palermo perde ancora: rosanero sconfitti dal capolista Sassuolo: Dionisi in bilico

Settima vittoria di fila, quattordici risultati utili consecutivi e terza sconfitta di fila per il Palermo. La capolista Sassuolo continua a macinare punti e batte anche i rosanero dell’ex Alessio Dionisi (la panchina del tecnico ora traballa). Decisive, per i neroverdi, le reti di Laurienté e Pierini.

Il Sassuolo passa subito in vantaggio grazie al gol di Laurienté che sfrutta l’assist di Thorstvedt e soprattutto il clamoroso errore di impostazione del portiere Desplanches. I neroverdi potrebbero anche raddoppiare ma non sfruttano le occasioni e così è il Palermo a rimontare. Ancora protagonista un giocatore francese, il rosanero Le Douaron, che di testa trasforma un corner nell’1-1.

Gli ospiti rischiano di andare in vantaggio colpendo una trasversa con un tiro da lontano di Di Francesco, poi ci pensa Pierini a regalare la vittoria Grosso. Punizione magistrale dell’attaccante del Sassuolo appena entrato e palla in rete.