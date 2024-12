Siracusa, Santa Lucia in processione dell'Ottava torna in Cattedrale

Torna a casa Santa Lucia, accompagnata dalla tradizionale processione dell'Ottava. E' stato un sabato di festa a Siracusa per la sua Patrona. Stavolta per concessione della Diocesi di Venezia, anche le spoglie della Patrona. Il simulacro d'argento, prima dell'arrivo in Cattedrale ha attraversato le strade principali del quartiere Borgata per poi fare una sosta davanti l'ospedale Umberto I°. Dai balconi dell'ospedale si sono affacciati ammalati, infermieri e l'intero personale sanitario. Sono stati attivi di preghiera e devozione per la Santa della Luce. Poi la fermata davanti la chiesa di Santa Rita in corso Gelone prima di prendere la strada verso il Centro storico. Imponente lo spiegamento delle forze dell'ordine a protezione della teca con il corpo di Santa Lucia. Il simulacro è rientrato in Cattedrale dove sarà esposto per tutto il periodo delle feste di Natale, mentre il corpo della Patrona di Siracusa, prima del rientro a Venezia, farà tappa a Carlentini e Belpasso, luoghi dov'è forte la devozione per Santa Lucia.

(FOTOCRONACHE VALENTINO CILMI)