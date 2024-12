Il giovane modicano trovato cadavere a Vittoria: lunedì alle 10 i funerali

Sono ancora da chiarire le cause della morte del 30enne modicano Andrea Montineri trovato cadavere venerdì sera in un casolare vicino alla stazione ferroviaria di Vittoria. Il giovane era solito allontanarsi da casa dove viveva insieme al padre, vedovo. Il genitore, proprio per queste sue abitudini, non era preoccupato per l'ennesima assenza. Il corpo senza vita del giovane è stato segnalato alla Polizia da una telefonata anonima. La notizia della morte di Andrea Montineri ha suscitato commozione tra i suoi tanti amici e negli ambienti giovanili della città dove era molto conosciuto. Nelle ultime settimane il giovane aveva lavorato come cameriere in alcuni ristoranti. I funerali saranno celebrati lunedì alle 10 nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica.