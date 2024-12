Modica, meno acqua dalla sorgente San Pancrazio: possibili disservizi

Altri problemi nell'erogazione idrica anche a Modica a causa delle scarse precipitazioni. Iblea Acque ha inviato al sindaco, Maria Monisteri, una comunicazione per segnalare una significativa e repentina riduzione del livello di falda alla sorgente ‘San Pancrazio’. "L’abbassamento - inforna il sindaco in una nota - è la diretta conseguenza della lunga assenza di precipitazioni che sta coinvolgendo l’intero territorio della provincia di Ragusa. In conseguenza a ciò, Iblea Acque S.p.A. ha comunicato di essere stata costretta a ridurre le ore di attingimento dalla sorgente. Potrebbero dunque verificarsi disservizi nelle zone servite dal serbatoio ‘Santa Teresa’, alimentato proprio dalla sorgente di ‘San Pancrazio’ e segnatamente nelle vie Fontana, Catena, corso Francesco Crispi e parte del quartiere ‘Dente’. Per agevolare la ricarica della sorgente ‘San Pancrazio’ i tecnici di Iblea Acque S.p.A. hanno deciso lo stacco temporaneo ed alternato dei pozzi ubicati a monte della sorgente stessa che servono il serbatoio ‘Fasana’. Motivi che possono determinare disservizi anche nella zona di Modica alta e specificatamente nelle vie Catagirasi e via San Bartolo Addolorata. Invito tutti i cittadini all’utilizzo quanto mai attento della risorsa acqua, riducendo il più possibile gli sprechi e adottando ogni utile iniziativa finalizzata al risparmio idrico”