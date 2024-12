Sparatoria in un Centro commerciale in Texas: diversi feriti

Una persona a bordo della sua auto inseguita dalla polizia in Texas si è andata schiantare in un centro commerciale e ha sparato, ferendo diverse persone.

Lo riferisce la Cnn.

Il conducente è stato ucciso dagli agenti. Non è chiaro se ci siano altre vittime e quali siano le condizioni dei feriti. Il centro commerciale è in lockdown. Stando alle prime ricostruzioni, un poliziotto della stradale ha tentato di fermare un camioncino intorno alle 17 ora locale (la mezzanotte in Italia). L'uomo alla guida del veicolo, probabilmente in stato d'ebbrezza, non si è fermato, è uscito dall'autostrada ed è entrato nel parcheggio del Killeen Mall, dove ha sfondato le porte a vetri di un negozio ferendo almeno quattro persone, prima di essere ucciso dalla polizia. Non è chiaro se abbia aperto il fuoco o le abbia investite. Alcuni media parlano di persone colpite da spari.