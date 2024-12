Teatro, a Siracusa torna in scena 'Pipino il breve' con Tuccio Musumeci

Quarantasei anni e non sentirli. La commedia musicale Pipino il breve, grande capolavoro di Tony Cucchiara che debuttò nel 1978, rimane simbolo del teatro siciliano nel mondo. Protagonista da sempre, ieri come oggi, è l'inossidabile Tuccio Musumeci, che da grande capocomico, a 90 anni continua a donare la sua verve inconfondibile al personaggio del re di Francia Pipino.Dopo i numerosi sold out della scorsa stagione, il Teatro della Città - Centro di Produzione Teatrale ripropone lo storico spettacolo dell'indimenticato Tony Cucchiara nel periodo delle festività al Teatro Massimo Città di Siracusa il 26 e 27 dicembre e poi al Teatro Vitaliano Brancati di Catania dal 4 al 6 gennaio (biglietti disponibili su Vivaticket e ai botteghini dei due teatri). Un'occasione unica per godere della maestria di Tuccio Musumeci e del pregevole e imponente cast di attori, cantanti e ballerini, che mettono in scena lo spettacolo senza tempo sulla storia di Pipino il Breve, Berta la Piedona e la nascita dell'imperatore Carlo Magno.