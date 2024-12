Automobilista sfonda la barriera di protezione sulla A20: morto a Messina

Un uomo di 81 anni, F.G., messinese, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani verso le 8 nei pressi dello svincolo Messina Centro della A20 in direzione Catania. L'uomo alla guida di un Suzuki Gran Vitara ha sfondato le barriere di protezione finendo sul terrapieno appena dopo lo svincolo. Non è da escludere che abbia avuto un malore precedente all'impatto. Sul posto la polstrada e i vigili del fuoco. Sarà la polizia a ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

Due giorni fa era stata una donna, Melania Paratore, 40 anni a perdere la vita, sempre in un incidente stradale autonomo.