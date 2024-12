Ruba salvadanaio delle mance in un bar: scoperto a Portopalo

Aveva rubato un salvadanaio, contenente circa 300 euro di mance, in un bar di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Dopo la denuncia sporta dall'esercente, i Carabinieri sono risaliti all'identità dell'autore attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza del locale, riconoscendo nelle immagini un 44enne pregiudicato e già condannato per reati in materia di stupefacenti e armi che era stato posto agli arresti domiciliari. Per questo, l'uomo è stato denunciato sia per furto che per evasione poiché, per commettere il furto del salvadanaio, aveva violato gli arresti domiciliari cui era sottoposto.