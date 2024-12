Il Siracusa è campione d'inverno: al 'De Simone' cala il tris alla Nuova Igea Virtus

Il Siracusa è campione d'inverno. Lo era già dalla scorsa settimana. I ragazzi di Marco Turati scesi in campo in maglia verde in onore alla Patrona della città Santa Lucia, non sprecano tante energie per superare la Nuova Igea Virtus. Tre a zero il finale con il Siracusa che non ha forzato più di tanto contro un avversario che ha provato una sola conclusione a rete, nel secondo tempo, trovando il giovanissimo portiere Di Silvestro che ha risposto come se fosse stato un veterano. Partita senza storie con l'Igea Vrtus che ha avuto la presunzione di giocare a viso aperto contro la prima della classe. Già dalle battute iniziali si intuisce che si assisterà ad un match a senso unico. Passano 6 minuti ed i padroni di casa vanno in gol. Alma viene pescato sulla fascia destra fa qualche metro in area e calcia da distanza ravvicinata scavalca l'incolpevole Belmonte. La capolista vuole chiudere subito il match. Il bomber Maggio si da un gran da fare ma non riesce mai a centrare il bersaglio. Prima dello scadere del primo parziale, la prima della classe raddoppia al 41' con Pistolesi.

La gara è praticamente chiusa. Nel secondo tempo sono le ripartenze l'arma micidiale del Siracusa. Al 23' di Grazia serve Alma che in anticipo sul portiere mette il pallone in rete. Unica reazione dell'Igea Virtus a 5 minuti dalla fine ma Di Silvestro para con un tuffo plastico. Per la cronaca ha esordito nel Siracusa il nuovo acquisto Christian Bonacchi. In tribuna d'onore il manager Walter Zenga. Poi gli auguri di Buon Natale a tutto lo staff.

(fotoservizio di Valentino Cilmi)