Palermo, morta Eliana Calandra ex direttrice del museo Pitrè

E' morta, all'età di 69 anni, Eliana Calandra, già direttrice del Museo Pitré e dirigente dell'Archivio storico e del Sistema Bibliotecario cittadino. "Una grande donna che ha dedicato la sua vita alla Cultura, direttrice del Museo Pitré, Dirigente dell'Archivio Storico e del Sistema Bibliotecario cittadino, ma anche mamma e nonna presente e dedita alla sua famiglia", si legge sulla pagina facebook dell'area della Cultura del Comune. Giuseppe Badagliacca, Nicolò Scaglione e Gianluca Colombino del sindacato Cisal e della federazione Csa scrivono in una nota: "La morte di Eliana Calandra, per anni dirigente del comune di Palermo, direttrice del museo Pitrè e della biblioteca di Casa Professa e responsabile dell'Archivio storico comunale, è una gravissima e dolorosa perdita per la città e per il mondo della cultura. Una scomparsa che suscita profonda tristezza e priva i palermitani di un punto di riferimento. Alla famiglia la vicinanza della Cisal e della federazione di comparto Csa".