Catania, orgoglio e rabbia cala il poker al Sorrento: tripletta di Inglese

Orgoglio e rabbia in 90 minuti per il Catania che, allo Stadio Massimino asfalto il Sorrento infliggendogli una sconfitta pesante. Quattro a zero il finale ed esulta Domenico Toscano. Il 2024 dei rossoneri termina con il settimo ko in campionato per il Sorrento. Le due formazioni si studiano in avvio, per il primo tentativo bisogna attendere il 14’ quando Stoppa cerca Inglese ma l’attaccante non colpisce bene da buona posizione. Il Sorrento si rende pericoloso con un calcio piazzato di De Francesco che termina sul fondo al 19’. Al 33’ Stoppa riceve da Carpani e conclude con il destro, traiettoria debole e centrale con Del Sorbo che controlla. L’ultima emozione della frazione iniziale è targata Inglese con una giocata aerea che si perde di poco a lato.

La ripresa si apre con un mancino di Anastasio dal limite, Del Sorbo neutralizza senza troppe difficoltà. Al 53’ chance per Castellini di testa, sugli sviluppi di un corner: il pallone sibila il palo alla sinistra di Del Sorbo. Sul ribaltamento di fronte invece la traversa nega il gol a Todisco, innescato da Blondett. Passano pochi secondi e Cuccurullo non trova di un soffio il bersaglio. Nell’altra metà campo anche il Catania trova il montante con Stoppa, poi sale in cattedra Del Sorbo con una parata su Inglese. Alla lista delle opportunità etnee si aggiungono altresì De Rose e D’Andrea, i rossoneri non si tirano indietro e si portano in attacco con Todisco. Al 73’ cambia il parziale al Massimino con la rete di Inglese su assist di Stoppa. Quest’ultimo raddoppia quattro minuti più tardi, complice una deviazione di Blondett). Nel finale Inglese mette a segno altri due gol, sigla la sua tripletta e cala il poker.