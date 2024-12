Il Messina gioca una buona partita a Potenza, ma perde in rimonta ( 2 -1 )

Il Messina disputa una buona gara a Potenza, ma esce sconfitto con i padroni di casa che ribaltano al 'Viviani' il risultato in rimonta. Avvio di partita giocato subito su ritmi altissimi, la prima occasione è di marca ospite con Frisenna che dopo quattro minuti ci prova a colpo sicuro e trova la reazione miracolosa di Alastra, il Messina approccia meglio la partita e sfiora ancora il gol con Petrungaro sulla sua conclusione Alastra si supera di nuovo, la terza conclusione è quella giusta per il Messina che trova il meritato vantaggio al 14' con Petrungaro che in diagonale trova la traiettoria perfetta con la complicità della distratta difesa di casa, Potenza incapace di reagire per lunghi tratti del primo tempo e solo nel finale prova timidamente con la doppia opportunità per Caturano e Castorani a farsi vedere dalle parti di krapikas con la prima frazione che si conclude di fatto qui. Ripresa che si apre subito con un'altra occasione per gli ospiti, con lo scatenato Petrungaro che impegna ancora Alastra, Potenza che dopo aver rischiato di subire il raddoppio si sveglia spinto anche dal pubblico e trova il pareggio al 64' con il classico gol dell’ex di Rosafio che calcia dal limite e complice una deviazione di Manetta beffa Krapikas, a questo punto l’inerzia del match cambia il Potenza preme sul acceleratore sfiora il vantaggio con Erradi e poi lo trova al 76' con Castorani servito da un imprendibile Schimmenti.

Il Messina prova ad attaccare a testa bassa ma la partita finisce 2 a 1.