Volley Modica: successo in rimonta con Gioia del Colle (3 a 2)

Volley Modica 3

Volley Gioia del Colle 2

Parziali: 19/25, 28/26, 20/25, 25/11, 19/17

Volley Modica: Barretta 15, Pappalardo, Capelli 13, Putini 1, Cipolloni Save, Buzzi 15, Italia, Matani 10, Padura Diaz 36, Nastasi (L1), n.e. Raso, Chillemi (L2), Tomasi, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Joy Volley Gioia del Colle: Martinelli, Mariano 16, Vaskelis 20, Longo, Milan 11Persoglia 9, Cester 22, Garofolo, Starace, Alberga, Pierri (L1), n.e. Di Carlo (L2), Disabato. All. Sandro Passaro; Ass: Francesco Racaniello.

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Antonio Gaetano di Lamezia

Con una prova di grande carattere e coraggio la Volley Modica batte al tie break dopo 2h30' di gioco Gioia del Colle e chiude nel migliore dei modi il girone di andata del campionato di serie A3. Al “PalaRizza” è andata in scena una partita bella e combattuta, dove non sono mancati i colpi di scena tra due squadre in salute che le hanno provate tutte per superarsi. Alla fine hanno prevalso i “Galletti” di Enzo Distefano che hanno avuto in Willy Padura Diaz una bocca di fuoco incontenibile che ha messo a referto 36 punti, ma tutta la squadra ha risposto bene dimostrando di avere tante qualità su cui poter contare per il futuro.