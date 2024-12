Franco Ristuccia in pole per diventare segretario cittadino di Fdi a Pachino

Franco Ristuccia, già presidente del consiglio comunale di Pachino, rimane un punto di riferimento per Fratelli d'Italia. L'imprenditore nel settore dell'Agricoltura ha avuto modo di incontrare in vice presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Luca Cannata, per il tradizionale scambio di auguri di Natale. Ristuccia che potrebbe diventare il segretario cittadino di Fdi a Pachino, ha incontrato Cannata insieme a Laura Buggea e Alessia Tropiano, già candidate alla corsa alle ultime amministrative nel partito di Giorgia Meloni.