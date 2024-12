Tentato omicidio a Palermo vicino ai Rotoli, un fermato dalla Mobile

Un fermo di indiziato di delitto per il tentato omicidio commesso ieri mattina a Palermo, nei pressi del cimitero dei Rotoli. La polizia di Stato ha eseguito il provvedimento della procura, aggravato dalla premeditazione; contestati anche i reati di porto di arma clandestina e ricettazione. La Squadra mobile di Palermo ha svolto le indagini sui fatti avvenuti in via Vergine Maria. Secondo quanto ricostruito, l'indagato avrebbe raggiunto con l'auto la vittima, A. F.,un dipendente della Reset di 43 anni, prima presa a calci e pugni, poi a colpi d'arma da fuoco in diverse parti del corpo. Sono in corso accertamenti per accertare il movente.