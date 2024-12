Floridia, domani gara d'appalto per il rifacimento del campo sportivo

Si concretizza il progetto del campo sportivo di Floridia. Domani alle 9 nei locali dell'Iacp di Siracusa verrà espletata la gara d'appalto per il rifacimento. Si chiude la telenovela del 'Santuzzo' dopo alcuni anni di stasi per il forfait dell'impresa che 6 anni fa si era aggiudicata la gara e poi aveva abbandonato l'opera. Più che una ristrutturazione, dell'area oggi invasa da erbacce e ferraglie, verrà realizzata per poco più di un milione di euro una nuova struttura. Il progetto ha avuto il via libera del Coni ed i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Verrà rifatto di sana pianta il terreno di gioco in erba sintetica. Gli spogliatoi, gli ingressi per accedere allo stadio, con l'area riservata alle tifoserie ospiti e poi le tribune che potranno ospitare duemila persone. Il nuovo campo verrà realizzato con i fondi della Regione per una parte, mentre l'altra sarà coperta dall'amministrazione Carianni. "Si tratta di un'opera pubblica importante - dice il sindaco Marco Carianni - che la città aspetta da alcuni anni. Contiamo di averlo consegnato entro il 2025, poi penseremo all'aspetto sportivo. Floridia ha una tradizione calcistica che va mantenuta e non dispersa".