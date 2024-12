Marina di Modica tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley 2025

La spiaggia di Marina di Modica sarà tra le quattro tappe ‘gold’ del Campionato nazionale di Beach Volley 2025. La conferma arriva dal sindaco di Modica, Maria Monisteri, e dal parlamentare regionale, Ignazio Abbate. "Stamattina -dichiara la sindaca - la Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato che la nostra spiaggia, dopo la bella esperienza della scorsa estate, è stata scelta fra tante pretendenti e che sarà tappa ‘dorata’ della 32esima edizione del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Con la Regione si è creata un’ottima sinergia istituzionale. Questa sinergia e la perfetta organizzazione di Fabio Nicosia ha permesso di puntare ed ottenere un obiettivo davvero ambito e ambizioso. Avere una tappa ‘gold’ a Marina di Modica significa che la FIPAV ha riconosciuto e apprezzato il lavoro dello scorso agosto e ha scelto di fare a Marina di Modica la tappa centrale della prossima estate del beach volley italiano. Sarà il primo fine settimana di agosto quello in cui il meglio della pallavolo nazionale su spiaggia, darà spettacolo sul nostro arenile mai come quest’anno d’oro. Un lavoro d’assieme con la Regione e l’onorevole Ignazio Abbate in testa, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa che ha spinto la candidatura di Marina di Modica in FIPAV e l’organizzazione di Fabio Nicosia. Poco più di 220 giorni e Marina di Modica tornerà sul tetto del Beach Volley italiano!”.

"La FIPAV, riconoscendo la serietà del progetto e considerando l’ottimo lavoro svolto - ribadisce Abbate - ha addirittura stravolto il format del campionato aggiungendo un’ulteriore tappa gold alle tre canoniche, facendo di quella di Marina di Modica la tappa centrale dell’estate. Dall’uno al 3 agosto tutti gli atleti più forti si daranno battaglia nell’arenile modicano con una serie di eventi a corredo".

Gli appuntamenti Gold del 2025 saranno, quindi, Caorle, dal 13 al 15 giugno, Montesilvano,dall' 11 al 13 luglio, Marina di Modica, dal 1 al 3 agosto, Bellaria Igea Marina, dal 5 al 7 settembre.