Rifiuti, variazioni nella raccolta per le feste ad Avola e Pachino

Di concerto con le amministrazioni comunali di Avola e Pachino (Sr), Dusty ha predisposto alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno. Ad Avola, il 25 dicembre saranno operativi i Centri di riuso e i Centri comunali di raccolta (quest’ultimi saranno aperti al pubblico la mattina durante tutti i festivi e osserveranno orario regolare solo nella giornata di martedì 31 dicembre). Il giorno di Natale, inoltre, non saranno garantiti il servizio di raccolta rifiuti porta a porta e lo spazzamento. Saranno sospesi, inoltre, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Giovedì 26 dicembre, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio è in programma lo stesso calendario previsto per il giorno di Natale, con l’unica differenza che sarà attivo anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Il 25 e l’1 e 6 gennaio, a Pachino sarà garantito soltanto lo spazzamento. Tutti gli altri servizi saranno sospesi. Stesse variazioni in programma anche per la giornata di Santo Stefano ma con l’aggiunta del servizio di raccolta rifiuti porta a porta che verrà regolarmente espletato.