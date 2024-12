Roma, cade un albero in un parco giochi: morta una mamma

Era al parco con i suoi tre figli Francesca Ianni, la 45enne uccisa da un albero a Roma.

L'albero è caduto all'interno del parco Livio Labor presumibilmente a causa del forte vento, finendo una panchina su cui era seduta la vittima assieme alla donna rimasta ferita. La 45enne è deceduta sul colpo mentre l'altra è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. I tre figli della donna non sono rimasti feriti e sono stati momentaneamente affidati a una conoscente della vittima.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato al policlinico Umberto I dov'è ricoverata la donna gravemente ferita dalla caduta di un albero nel parco Livio Labor a Roma.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte della 45enne uccisa da un albero caduto nel parco dove si trovava con i tre figli, rimasti illesi. L'ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è di omicidio colposo. Il pm di turno ha fatto un sopralluogo nel parco dove si è verificato l'incidente