Cena aziendale per il Gruppo Mangiafico di Solarino: nuovi investimenti nel 2025

Il Gruppo Mangiafico di Solarino ha riunito i suoi dipendenti a Villa del Casale per una cena di auguri. Mangiafico leader in provincia di Siracusa nella pasticceria, gelateria ed il food in genere, oltre ad augurare a i suo 120 collaboratori, dislocati nei punti vendita di Solarino, Floridia, Avola, Noto e Melilli, di passare delle feste serene, ha annunciato nuovi investimenti per il 2025 e la ricerca di talenti nel settore. E' prevista l'apertura di un mega laboratorio tra Floridia e Solarino con annessa una scuola di formazione di pasticceri, camerieri, barman. "Il nostro obiettivo - dice Christian Mangiafico - è quello di formare giovani che hanno la passione per il mestiere. Oltre alla qualità - aggiunge - serve empatia, un rapporto di fiducia fra il venditore ed il cliente". Alla cena aziendale presenti il maestro pasticcere, Pippo Mangiafico, insieme ai figli Christian e Lorenzo. Nessun accenno del maestro pasticcere su una eventuale apertura di un punto 'M' all'estero, ma secondo quanto si è appreso, sarebbe nelle intenzioni di Pippo Mangiafico portare il suo brand fuori dai confini nazionali.