Direttivo provinciale di Forza Italia: Giorgio Aprile nuovo commissario a Modica

Il direttivo provinciale di Ragusa di Forza Italia si è riunito a Scicli, nella segreteria cittadina del partito, per fare il punto della situazione dopo la chiusura del tesseramento lo scorso 30 novembre. L’occasione è stata utile, fra l’altro, per nominare il nuovo commissario cittadino di Modica. Si tratta di Giorgio Aprile, già assessore comunale a palazzo San Domenico. Aprile, che aveva aderito al partito qualche mese fa, adesso dovrà lavorare per ricostruire Fi a Modica in vista del congresso cittadino che quasi di certo si terrà nel mese di febbraio. Nel corso della riunione del direttivo, è stato anche ratificato l’ingresso nel partito del gruppo di Ispica con in testa il sindaco Innocenzo Leontini, i due assessori Massimo Dibenedetto e Lorenzo Ricca oltre alla consigliera Ketty Roccasalva.

Un partito, quello di Forza Italia, che cresce sempre di più. Oltre 150mila le adesioni in tutta Italia. “Ciò è stato possibile - ha dichiarato il segretario provinciale Giancarlo Cugnata - grazie all’impegno di tutti coloro che ci sono sempre stati ma anche ai nuovi ingressi. Un ringraziamento speciale va al nostro segretario nazionale Antonio Tajani per il grande lavoro che sta svolgendo. Auguro buon lavoro a Giorgio Aprile. Forza Italia a Modica ha bisogno di ripartire e di essere guidata da gente con esperienza che crede nel nostro progetto politico”. “Ringrazio il segretario provinciale Giancarlo Cugnata e il direttivo - dichiara Giorgio Aprile - per avermi assegnato un compito importante e di responsabilità come quello che mi appresto a ricoprire. Strutturare, organizzare e preparare il partito al prossimo congresso è sfidante ed entusiasmante allo stesso tempo, soprattutto in una città dove la situazione politica ed amministrativa è a dir poco complicata anche alla luce degli ultimi fatti riguardanti la situazione economica e finanziaria”. L’incontro è stato anche l’occasione per lo scambio di auguri aperto agli iscritti e ai simpatizzanti.