Il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi a Modica per celebrare i 40 anni della Scherma in città

“Sabato prossimo, 28 dicembre, sarà a Modica il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi". Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri. "Sarà un momento importante per la nostra Città - afferma la sindaca - in una giornata dedicata ad una delle eccellenze modicane note in tutto il Mondo: la Scherma Modica. Il ministro Abodi infatti, sarà ospite d’onore del giorno che celebra i 40 anni dalla nascita della società che ha regalato a Modica, con un suo allievo, la medaglia d’oro olimpica con Giorgio Avola a Londra 2012. Alle 12.30, il ministro Abodi sarà in sopralluogo al PalaScherma verificando lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del palazzetto. Successivamente, il ministro incontrerà, a porte chiuse, nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico, sindaci e amministratori dei dodici comuni della provincia di Ragusa prima di spostarsi alle 15, al Castello dei Conti in occasione della cerimonia di chiusura del corso scolastico gratuito 2024.

Alle 16.30, sempre al castello dei Conti che è il luogo dove sono celebrati i 40 anni della Scherma Modica, è prevista la Cerimonia Istituzionale con l’intervento del ministro Andrea Abodi”. A fare gli onori di casa, il Maestro Giorgio Scarso al quale si deve la nascita della Scherma a Modica e la crescita di un movimento sportivo che ha coinvolto centinaia di giovani e le loro famiglie.

NELLA FOTO, il ministro Abodi, a destra, con il Maestro Scarso