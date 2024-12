Pachino, scoperta una discarica di rifiuti speciali e 3 cartucce: una denuncia

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, hanno eseguito un sequestro preventivo di un terreno, e messo dal Giudice per le indagini preliminari di Siracusa , nella disponibilità di un uomo di 30 anni, già conosciuto alle forze di polizia e residente a Pachino. In specie, l’atto di polizia giudiziaria, posto in essere dagli investigatori del Commissariato, è scaturito a seguito di una perquisizione effettuata presso l’appezzamento di terreno, in uso al trentenne, sito in una campagna di Noto, che consentiva di rinvenire e sequestrare tre cartucce per fucile. Nel medesimo contesto operativo, gli agenti accertavano che il trentenne aveva adibito il terreno a discarica abusiva di rifiuti speciali (frigoriferi, batterie esauste, materiale ferroso, elettrodomestici vari, materiale in plastica, parti di motore, bombole del gas, cavi elettrici, materiali di risulta ed altri tipi di rifiuti) e, inoltre, aveva dato fuoco a parte degli stessi con l’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività di impresa. L’uomo è stato denunciato per detenzione illegale di munizionamento, per aver adibito abusivamente il terreno a discarica di rifiuti speciali e per aver dato fuoco agli stessi.