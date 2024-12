Tiziano Spada (Pd) fa visita nelle carceri di Siracusa e Brucoli

Dopo la maratona all'Ars per la Finanziaria, il deputato del Pd, Tiziano Spada ha visitato alla vigilia del Natale le carcere siracusane. Spada si è prima recato a Cavadonna e subito nel penitenziario di Brucoli. Spada, secondo quanto si apprende, oltre a rilevare il sopraffollamento, ha preso nota di tutti i disagi sia dei detenuti che degli agenti della Penitenziaria, in servizio con organici ridotti all'osso. Poi l'incontro con un gruppo di detenuti per formulargli le buone feste. Tiziano Spada era accompagnato dal sindaco di Floridia, Marco Carianni.