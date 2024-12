Enna, dopo le ultime piogge l'Ancipa sale a 4 milioni di metri cubi d'acqua

Dopo le piogge verifiche sul livello della diga Ancipa che ha raggiunto i 4 milioni di metri cubi di acqua invasata dopo mesi di siccita' che hanno svuotato gli invasi siciliani. Su disposizione del capo dipartimento - coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica, personale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e di una societa' specializzata, ha effettuato verifiche tecniche sulla Diga Ancipa per accertare il corretto funzionamento del piezometro utilizzato per misurare il livello del lago. L'obiettivo e' stato quello di confrontare i dati rilevati con quelli forniti da Enel Green Power, gestore dell'infrastruttura. Attualmente, il livello idrometrico viene monitorato dal gestore della diga tramite l'osservazione diretta dell'asta idrometrica, un metodo tradizionale che richiede verifiche dirette giornaliere sul campo. Il livello di Ancipa sta crescendo grazie alle piogge e il volume di acqua invasato ha superato i 4 milioni di metri cubi. "Finalmente e pur lentamente le quantita' di pioggia si stanno allineando alle medie statistiche stagionali", afferma il Dipartimento della protezione civile regionale.