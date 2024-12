Vigiia di Natale con la neve in Calabria, imbiancata la Sila

Vigilia di Natale con la neve in Calabria, dove per l'intera giornata la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla. Nevica a bassa quota sui monti del Pollino e della Sila, sulla Presila e le aree joniche del Crotonese e del Vibonese, su Serre e Aspromonte. Completamente imbiancati i borghi di San Giovanni in Fiore, Camigliatello Silano e Lorica, sull'Altopiano Silano, dove i turisti hanno preso d'assalto strutture ricettive e piste da sci. A Trepidò, in provincia di Crotone, il lago Ampollino ha regalato un'atmosfera magica. Temperature in picchiata ovunque, con piogge e venti gelidi. Al momento non si registrano particolari disagi dovuti al maltempo.