Confindustria Catania, per l'area industriale essenziale sinergia con le istituzioni

Dalla proroga della Decontribuzione Sud all'avvio di progetti per il rilancio della zona industriale, dall'accordo con l'assessorato alle Attività produttive ai protocolli per favorire occupazione e innovazione. L'assemblea di Confindustria Catania, presieduta da Cristina Busi Ferruzzi, è stata l'occasione per tracciare un bilancio delle azioni intraprese dall'associazione negli ultimi mesi. Tra i temi centrali, un risultato di rilievo è stato raggiunto sulla Decontribuzione Sud che è stata prorogata nella Legge di Bilancio, accompagnata dall'impegno del Governo a estendere i benefici a una platea più ampia di imprese nel Mezzogiorno. Sul fronte delle aree industriali, Confindustria ha avviato un dialogo strategico con l'amministrazione comunale e i vertici di Irsap, finalizzato a rilanciarne le potenzialità e a risolverne le criticità. A breve partirà il confronto sul piano progettuale redatto dal Comune di Catania per l'utilizzo dei 50 milioni di euro stanziati dalla Regione. Questi fondi rappresentano un'opportunità cruciale per trasformare l'area industriale in un hub competitivo e attrattivo per gli investimenti. "I risultati che abbiamo raggiunto sono il frutto di un autentico lavoro di squadra, costruito su una collaborazione costante e proficua con le istituzioni e con tutti gli attori del nostro territorio - ha dichiarato la presidente Busi - è solo attraverso questo spirito di condivisione e dialogo che siamo riusciti a ottenere risultati importanti e concreti, mettendo al centro le esigenze delle imprese". L'assemblea ha anche evidenziato il valore del protocollo siglato con l'assessorato regionale alle Attività produttive, che punta a rafforzare il settore industriale attraverso interventi condivisi e l'accesso diretto e facilitato alle misure di sostegno rivolte alle imprese. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il protocollo siglato con il centro per l'impiego di Catania, concepito per migliorare il matchingtra domanda e offerta di lavoro e favorire l'inserimento occupazionale, con particolare attenzione a giovani e disoccupati.In tema di innovazione, Confindustria Catania in collaborazione con l'Università ha lanciato un tavolo sulle tecnologie quantistiche, con l'obiettivo di esplorare le applicazioni di questa tecnologia avanzata nel mondo industriale, aprendo nuove prospettive di sviluppo per le imprese del territorio. Durante l'assemblea sono stati anche eletti cinque componenti del consiglio generale: Francesco Boscarino (Formaitalia), Dario Lo Bosco (Ferrovie dello Stato), MonicaLuca (Metaconsulting), Seba Mirabile (Europa Assicurazioni),Daniela Savoca (Manpower).