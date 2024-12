Pozzallo, 125 chili di pesce non tracciato sequestrato dalla Guardia costiera

La Guardia costiera di Pozzallo ha sequestrato 125 chili di pesce non tracciato a conclusione dell'operazione per la tutela del prodotto ittico italiano e contro pratiche fraudolente che compromettono la qualità del pescato e la concorrenza leale. Tra le attività monitorate vi sono: l'importazione e commercio di prodotti ittici da paesi terzi non conformi alle normative; la pesca e la vendita di specie vietate o prive di tracciabilità, l'utilizzo di canali non convenzionali, come social network ed e-market, per promuovere e vendere prodotti ittici in modo illecito.